تسجيل الدخول
» » فيديو مسرب لهاتف غالاكسي المبتكر الجديد

فيديو مسرب لهاتف غالاكسي المبتكر الجديد

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
فيديو مسرب لهاتف غالاكسي المبتكر الجديد

بعد إصدار سامسوغ لهواتف ” Galaxy Z Flip” القابلة للطي بشكل عمودي، تم تسريب الجهاز الجديد كلياً، على أن يتم الكشف الرسمي عنه في 11 فبراير/شباط الحالي.

ومايميز هذا الهاتف هو الطي العمودي بخلاف ماهو عليه الحال في الإصدارات السابقة، بالإضافة لشاشة صغيرة من أجل عرض الوقت والتاريخ عند عملية الإغلاق والفتح.

اقرأ أيضا…

وتم تسريب ميزات هذا الهاتف، وهي شاشة بقياس 6.7 بوصة وبدقة عالية تصل إلى 2636×1080 بكسل، وهي مغطاة بطبقة زجاجية رقيقة جداً، بجانب شاشة صغيرة في الجهة الخارجية بقياس 1.06 بوصة وبدقة 300×116 لإظهار الوقت والإشعارات عند الطي. إضافة إلى كاميرا أمامية على شكل ثقب في أعلى الشاشة بدقة 10 ميغابكسل، وكاميرا رئيسية خلفية مزدوجة بدقة 12 ميغابكسل لكل عدسة.

وسيكون الهاتف متاحا بسعر يصل إلى 1500 دولار في 14 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369306

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.