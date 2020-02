بسبب إسرائيل واليهود.. هجوم شرس على نجل ترامب والأمن يتدخل (فيديو)

تعرض دونالد ترامب جونيور نجل الرئيس الأمريكي لهجوم شرس من قبل أحد الأشخاص خلال مؤتمر صحفي، في مدينة أيوا.

ووجه الرجل الغاضب أمس الاثنين سهامه لنجل ترامب قائلا: “منذ انتخاب والدك رئيسا، يتم إطلاق النار على المزيد والمزيد من اليهود كل عام”، محاولا الوصول إلى المنصة أثناء إلقاء جونيور كلمته، لكن الحرس الخاص تعامل مع الرجل بقوة وأخرجه من القاعة، بينما كان يردد عبارة: “أنت تقتل اليهود! كلكم! جميعكم هنا تقتلون اليهود!”.

ورد نجل ترامب قائلا: “إن والدي يسير في طريق صحيح رغم وجود العديد من المنتقدين ولا يضيع ولا يدخر وقتا في خدمة بلاده ويعمل دائما لصالح الشعب الأمريكي بدون ملل”.

وأضاف: “حسنا، لا أعتقد أن أي شخص بذل المزيد من الجهد لإسرائيل واليهود الأمريكيين أكثر من دونالد ترامب”.

A man was just dragged out of the Trump press conference while shouting at Don Jr. that Trump’s rhetoric is “killing Jews.” He was sitting next to me before getting up and had said his name was Elon Glickman and he was here with the Forward. pic.twitter.com/Iz475eOptR