فوربس الشرق الأوسط: 6 سعوديات من أقوى سيدات الأعمال لعام 2020

كل الوطن- وكالات:

كشفت فوربس الشرق الأوسط، عن قائمة “أقوى سيدات الأعمال في الشرق الأوسط لعام 2020” وتضم أقوى 100 سيدة يترأسن عددًا من كبريات الشركات الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط.

تهدف القائمة إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في إحداث التغييرات في عالم ريادة الأعمال، ودعم الجهود العالمية لإقرار حقوق المرأة وتعزيز قِيَم المساواة بين الجنسين والتأكيد على أهميتها.

تقول خلود العميان رئيس تحرير فوربس الشرق الأوسط: “إن معظم السيدات المصنفات ضمن هذه القائمة صعدن السلم الوظيفي الشاق لعقودٍ طويلة وصولًا إلى أعلى المناصب في مجالاتهن، وقد تجلت القيادة النسائية المبهرة من الشرق الأوسط على الصعيد العالمي العام الماضي عندما صنفت فوربس الأمريكية ثلاثَ سيداتٍ طموحاتٍ من المنطقة ضمن قائمتها لأقوى 100 سيدةٍ في العالم، ومن خلال هذه القائمة نكشف لكم عن هذه النخبة القوية من السيدات والنجاحات التي استطعن تحقيقها في مسيرتهن المهنية”.

تضم قائمة هذا العام 22 وجهًا جديدًا وتشمل 23 جنسيةً مختلفةً عبر 28 قطاعًا متنوعًا. وتُشكل السيدات العصاميات الجزء الأكبر من القائمة، بواقع 79 سيدة، من بينهم 16 سيدةً أنشأن شركاتهن بأنفسهن. و21 سيدةً يعملن في شركاتٍ عائلية، كما شملت القائمة أيضًا الشركات من القطاع العام، مع قيادة 13 سيدةً بالقائمة المؤسسات الحكومية.

وتصدرت قائمة فوربس الشرق الأوسط الإماراتية رجاء عيسى القرق التي تدير المجموعة العائلية الضخمة “مجموعة عيسى القرق”، التي احتلت المرتبة 84 في قائمة فوربس العالمية، وجاءت في الترتيب الثاني سيدة الأعمال الهندية رينوكا جاغتياني -الرئيس التنفيذي لمجموعة لاندمارك- المصنفة 96 في قائمة فوربس العالمية، تليها في المركز الثالث السعودية رانيا نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، وهي صاحبة المركز 97 عالميًا. كما ضمت القائمة ناديا السعيد الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد رابع أكبر بنكٍ في الأردن، باكينام كفافي الرئيس التنفيذي لشركة “طاقة عربية” الشركة المصرية الرائدة في مجال إنتاج الطاقة.

فيما تصدرت الإمارات قائمة أقوى سيدات الأعمال لعام 2020، برصيد 23 سيدةً، تليها مصر بواقع تسع سيدات، ثم ثمان سيداتٍ في كلٍّ من لبنان وسلطنة عمان. في حين، تصدرت البريطانيات قائمة غير العربيات برصيد سبع سيدات.

وضمت قائمة هذا العام ست سيداتٍ من السعودية من بينهن ثلاث سيداتٍ في قائمة العشرة الأوائل، وهنَّ: رانيا محمود نشار الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية، وهي أول سيدةٍ تصل لمنصب الرئيس التنفيذي لمجموعة سامبا المالية السعودية عام 2017، وسارة السحيمي رئيس السوق المالي السعودي (تداول)، الذي يُعد أكبر سوقٍ مالي في المنطقة، ولبنى العليان رئيس مجلس إدارة بنك ساب.

ويحظى قطاع البنوك والخدمات المالية بالنصيب الأكبر من القيادات النسائية برصيد 22 سيدة، بينهن أربع سيدات في مناصب قياديةٍ ببورصاتٍ وجهات تنظيمٍ مالي. ويتجاوز إجمالي الأصول لكافة الشركات التي تديرها سيدات القائمة 500 مليار دولار.