صور نادرة من حياة نادية لطفي

كل الوطن- متابعات: رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة نادية لطفي بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، لتترك لنا إثراً كبيراً من أجمل الأعمال الفنية والمواقف الشخصية الرائعة التي خلدتها في التاريخ. وفاة الفنانة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ 83 عاماً