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صور نادرة من حياة نادية لطفي

كل الوطن- فريق التحرير
فنون ونجوم
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 27 ثانيةآخر تحديث : منذ 27 ثانية
صور نادرة من حياة نادية لطفي
كل الوطن- متابعات: رحلت عن عالمنا الفنانة القديرة نادية لطفي بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة، لتترك لنا إثراً كبيراً من أجمل الأعمال الفنية والمواقف الشخصية الرائعة التي خلدتها في التاريخ. وفاة الفنانة نادية لطفي عن عمر يناهز الـ 83 عاماً
بدأت نادية لطفي مشوارها الفني الحقيقي عام 1959
اكتشفها المخرج رمسيس نجيب نادية لطفي وقدمها في فيلم السلطان
اختار المخرج رمسيس نجيب اسم “نادية” بدلاً من اسمها الحقيقي بولا
تعد الإنطلاقة الحقيقة لنادية لطفي من خلال فيلم النظارة السوداء
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369480

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