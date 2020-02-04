“خلال 10 سنوات ” ( صور) : كيف تغيرت حياة أفراد العائلة المالكة البريطانية.

كل الوطن- متابعات: أصبحت الملكة إليزابيث الثانية أطول ملوك بريطانيا عمراً وجلوساً على العرش، وتقاعد زوجها الأمير فيليب بعد عقود من الخدمة الملكية، كما استقبل الزوجان الملكيان 8 أحفاد. ما سبق يُعد جزءاً بسيطاً من الأحدث التي عاشتها العائلة المالكة البريطانية منذ عام 2010.

ونقدم لك عرضاً موجزاً لكيفية تغير حياة أفراد العائلة المالكة البريطانية خلال العقد الماضي، حسبما نشره موقع Bright Side.

الملكة إليزابيث الثانية

احتفلت إليزابيث في 6 فبراير 2017 باليوبيل الياقوتي، الذي يعني أنها تعتلي عرش بريطانيا منذ 65 عاما.

وأيضاً، احتفلت بعيد ميلادها التسعين في عام 2016، وبعد مرور عام، احتفلت والأمير فيليب بالعيد البلاتيني لزواجهما، ليصبحا أول زوجين بريطانيين ملكيين يستمر زواجهما 70 عاماً.





الأمير فيليب

في مايو 2017، بعد 65 عاماً من الخدمة، تقاعد الأمير فيليب من جميع مهامه الرسمية. وكانت آخر مشاركة له في أغسطس 2017 بقصر باكنجهام. منذ ذلك الوقت، أصبح يعيش حياة هادئة في مزرعة وود بساندرينجهام، حيث يقرأ ويرسم ويكتب رسائل ويدعو الأصدقاء للإقامة.





الأمير تشارلز

خلال العقد الماضي، تولى الأمير تشارلز تدريجياً المزيد من الالتزامات نيابة عن الملكة، كما نشر كتاباً عام 2017 عن تغير المناخ.





كاميلا دوقة كورنوال

شاركت كاميلا مع زوجها الأمير تشارلز في الكثير من الارتباطات الرسمية في المملكة المتحدة وخارجها. وفي عام 2017، احتفلت أيضاً بعيد ميلادها السبعين.





الأمير وليام

الأمير وليام

في عام 2011، استقر ويليام أخيراً وتزوج من صديقته كيت ميدلتون. واليوم نجده نضج ليصبح أباً رائعًا وزوجاً مخلصاً.

أما بالنسبة لإنجازاته المهنية، فبعد حصوله على وسام أجنحة سلاح الجو الملكي البريطاني في عام 2008، تلقى دورة تدريبية، وفي عام 2010 أصبح طياراً في البحث والإنقاذ، كما حلّق بالطائرة المروحية Sea King.

كيت ميدلتون

بعد زواجها في أبريل 2011، حصلت كيت على لقبها الجديد وأصبحت دوقة كامبريدج، ومنذ ذلك الحين كرست حياتها للجمعيات الخيرية للصحة العقلية والأطفال والرياضة والفنون.

وخلال السنوات الماضية، أنجبت ثلاثة أطفال: الأمير جورج عام 2013 والأميرة تشارلوت عام 2015 والأمير لويس عام 2018.





الأمير هاري

منذ 10 سنوات، كانت حياة الأمير هاري مكرسة بالكامل للجيش. فقد كان قبطاناً في القوات المسلحة البريطانية وتم إرساله إلى منطقة الحرب في أفغانستان في عام 2012.

وفي عام 2015، غادر الجيش رسميا، لكنه واصل دعم زملائه من الرجال والنساء. وفي عام 2014، أنشأ ألعاب إنفكتوس، وهو حدث رياضي يتنافس فيه الأفراد العسكريون الجرحى في أنواع مختلفة من الرياضة.

وفي عام 2017، ظهر للمرة الأولى مع ميغان ماركل. وتزوجا في مايو 2018 ولديهما ابن يُدعى أرشي.





ميغان ميركل

منذ 10 سنوات فقط، كانت ميغان ممثلة وكانت تلعب دور البطولة في عروض تلفزيونية، لكنها تخلت عن كل هذا عندما ظهرت مع الأمير هاري في عام 2017، لتصبح ملكية طول الوقت. وفي مايو 2019 أنجبت ابنهما أرشي.

ومع ذلك، فإن حياتها الملكية لم تدم طويلاً، ففي بداية عام 2020، قرر الزوجان التخلي عن ألقابهما الملكية والبدء في العمل ليستقلا مالياً مع الاستمرار في دعم الملكة.

الأميرة آن

تتولى الأميرة آن الكثير من الواجبات والالتزامات نيابة عن والدتها، الملكة إليزابيث الثانية. وتسافر أيضاً إلى الخارج كثيراً وتشارك مع أكثر من 200 مؤسسة خيرية ومنظمات رسمية أخرى.





الأمير أندرو

حتى عام 2011، عمل الأمير أندرو كممثل بريطانيا الخاص للتجارة الدولية والاستثمار. وفي عام 2015 ، أصبح رئيسًا لمؤسسة جائزة أمناء دوق أدنبرة الدولية. ووفقاً لدوره الجديد، فإنه يسافر داخل المملكة المتحدة وخارجها ويحضر الأحداث ويقدم جوائز ذهبية. لكنه في 2019، استقال أندرو رسمياً من واجباته الملكية بسبب المستقبل المنظور.





الأميرة بياتريس

منذ تخرجها من الكلية في عام 2011، تولت بياتريس العديد من المناصب، بما في ذلك العمل في شركة لتكنولوجيا المعلومات بنيويورك، وكونها راعية لدار رعاية الأطفال تسمى فورغت نوت. وفي عام 2010، أصبحت أيضاً أول فرد من العائلة المالكة يشارك في ماراثون لندن.





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