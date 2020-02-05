أولوية قصوى… رئيس أرامكو يتحدث عن مواجهة تهديدات ومخاطر

قال رئيس “أرامكو” السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، إن التهديدات السيبرانية من المخاطر الرئيسية ومواجهتها أولوية قصوى.

ودعا الناصر إلى ضرورة مواءمة سياسات الأمن السيبراني والتعاون في تطوير التقنية وتبادل المعلومات والخبرات بين شركات القطاع الخاص والقطاع العام.

ونقل الموقع الإلكتروني “عاجل”، مساء اليوم، الثلاثاء، على لسان الناصر أن طبيعة المخاطر السيبرانية ليس بمقدور جهة واحدة منفردة التعامل معها، بل تتطلب شراكات كبيرة وتعاونا متبادلا بين جميع الأطراف ذات العلاقة، مشددا على أهمية التسريع في تطوير إطار عالمي واضح يشكّل مرجعية قانونية دولية في الحوكمة السيبرانية، ويعزّز إجراءات الردع والعقاب للجهات التي تتورط في أعمال جرائم الإرهاب السيبراني.

وجاء ذلك خلال مشاركته بكلمة رئيسية في المنتدى الدولي للأمن السيبراني، في جلسة بعنوان “صناعة الطاقة والأمن السيبراني”.

وقال المهندس الناصر:

“مع زيادة التطور التقني والتحولات الرقمية التي تشهدها البشرية التي تجعل الحياة أكثر ازدهارًا، تزداد مخاطر الأمن والإرهاب السيبراني، وهو إرهاب متنامٍ يتخطى حدود المؤسسات والدول. وما من شكّ في أن موضوعات وقضايا الأمن السيبراني تحتل أولوية كبرى في صناعة النفط والغاز العالمية وكذلك الصناعات الكيميائية وصناعة الكهرباء”.

أشار الناصر إلى أن “أرامكو” بحكم حجمها وأهميتها الوطنية والعالمية تعد التهديدات السيبرانية إحدى المخاطر التي تواجهها.

ولفت الناصر النظر إلى أن الشركة السعودية تتبع إجراءات مشددة لتعزيز أمنها السيبراني، من خلال إجراءات تتبعها تتمثل في تطبيق أنظمة المراقبة والتحكم باستخدام الذكاء الاصطناعي، والشراكات مع الجهات الرائدة في مجال الأمن السيبراني، والتدريب والتطوير المستمر لموظفيها.

وأكد رئيس “أرامكو” السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، أهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية القادرة على التعامل مع هذا النوع من التهديدات الخطيرة؛ حيث تعد أرامكو السعودية منصة ممتازة تستثمر قدرات الشباب لتطوير الكوادر الوطنية في هذا المجال الذي يواكب المتغيرات التقنية المعاصرة.

وكالات