الصين تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 491

ارتفع عدد ضحايا فيروس “كورونا الجديد” في الصين، الأربعاء، إلى 491 وفاة و24 ألفا و324 إصابة مؤكدة.

جاء ذلك في التقرير اليومي للجنة الوطنية للصحة بالصين، الذي يرصد الوضع الوبائي للفيروس بحسب الاناضول.

ووفق التقرير ذاته، فإن ثلاثة آلاف و219 من المصابين في “حالة حرجة”، بينما يشتبه في إصابة 23 ألفا و260 شخصا بهذا الفيروس.

وشهدت الساعات الـ24 الأخيرة، تسجيل 3 آلاف و887 إصابة مؤكدة، حالة 431 منهم حرجة، و65 حالة وفاة معظمعها في مقاطعة هوبي (شرق).

واكتسب انتشار الفيروس وتيرة متسارعة منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وكانت آخر أرقام معلنة للضحايا في الصين تشير إلى 425 وفاة و20 ألفا و438 إصابة مؤكدة.

وفيروس “كورونا الجديد” ينتقل عن طريق الجو في حالات التنفس والعطس والسعال.

ومن أعراض الإصابة به ارتفاع درجة حرارة الجسم، وألم في الحنجرة، والسعال، وضيق في التنفس، وإسهال، وفي المراحل المتقدمة يتحول إلى التهاب رئوي، وفشل في الكلى قد ينتهي بالموت.

وكشفت الصين عن الفيروس لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي بمدينة ووهان (وسط).