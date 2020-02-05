رئيس مجلس الأمة الكويتي يتحدّث عن صحّة أمير البلاد

كل الوطن – فريق التحرير:

تحدث مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، عما يثار حاليا حول صحة أمير البلاد صباح الأحمد.

وبحسب موقع صحيفة “الأنباء” الكويتية، طمأن الغانم الجميع على صحة الأمير صباح الأحمد، وقال “سموه بخير، وما يثار من المغرضين غير صحيح”.

​وأضاف: “أسأل الله تعالى أن يديم الصحة والعافية على سموه”.

وعاد أمير الكويت إلى البلاد منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، بعد رحلة علاجية في واشنطن.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، وقتها، أن الأمير عاد بعد استكمال الفحوصات الطبية التي أجراها في أمريكا وكانت نتائجها “موفقة وناجحة”.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، في سبتمبر/ أيلول الماضي، أن أمير الكويت دخل أحد المستشفيات في الولايات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطبیة، وأنه تم تأجيل موعد لقاء الأمير بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية مع أمير دولة الكويت، صباح الأحمد الجابر الصباح، لزيارة واشنطن.

وقال البيت الأبيض في بيان: إن “الرئيس وافق على استضافة أمير الكويت في البيت الأبيض خلال زيارته للولايات المتحدة العام المقبل “.

وتابع البيت الأبيض أن ترامب كان “سعيدا جدا لسماعه تحسن الأوضاع الصحية للأمير”.

وأجّل الشيخ صباح الأحمد (90 عاما) والذي كان من المقرر أن يجتمع مع ترامب يوم 12 أيلول/ سبتمبر، إلى موعد لاحق لأسباب صحية وتم فحصه في أحد مستشفيات الولايات المتحدة بدلا من ذلك.