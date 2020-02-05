شاهد.. انشطار طائرة تركية بعد خروجها عن مسارها في مطار بإسطنبول

كل الوطن – وكالات:

ارتفعت حصيلة خروج الطائرة عن المدرج في اسطنبول إلى 120 جريحا، حسب آخر إحصائيات رسمية.

وأفادت السلطات التركية في وقت سابق أن 52 شخصا على الأقل أصيبوا بجروح، الأربعاء، عندما انشطرت طائرة ركاب واشتعلت فيها النيران بعدما خرجت عن المدرج إثر هبوطها في مطار صبيحة الدولي في إسطنبول.

وقال حاكم محافظة إسطنبول علي يرليكايا في بيان، إن “سيارات الإسعاف التابعة لنا نقلت 52 مصابا إلى مستشفيات المنطقة”. وأكدت السلطات عدم مقتل أي من 177 شخصا كانوا يستقلون الطائرة.

وانشطرت طائرة الركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في إسطنبول، الأربعاء، على ما أفادت وسائل الإعلام التركية، متحدثة عن سقوط جرحى جراء الحادث.