الخارجية التونسية تنتقد خوض منتخب بلادها للتنس للسيدات لقاء امام الكيان الصهيوني

كل الوطن – فريق التحرير:

إنتقدت وزارة الشؤون الخارجية التونسية في بيان لها أمس الاربعاء خوض منتخب بلادها للتنس سيدات مقابلة في اطار كأس الاتحاد الدولي للتنس المُقامة حاليا بهلسنكي امام منتخب الكيان الصهيوني وأكّدت “أنّ أيّ شكل من أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني حتى وإن تعلّق الأمر بمقابلات رياضية، مرفوض”.

واعتبرت الخارجية التونسية حسب نص البيان “أنّ خوض المنتخب الوطني للتنس سيدات مباراة مع منتخب كيان الاحتلال الإسرائيلي في إطار بطولة كأس الاتحاد الدولي للتنس المُقامة حاليا بهلسنكي، يعتبر تجاوزا لتعهدات تونس والتزاماتها التاريخية إزاء القضية الفلسطينية العادلة ومخالفا للموقف الرسمي للدولة التونسية الداعم والمساند لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

يشار الى أن المنتخب التونسي خاض مقابلة ضد منتخب الكيان الصهيوني جمعت أنس جابر باللاعبة الإسرائيلية “فالدا كاتيك” انتهت بواقع مجموعتين لصفر لفائدة انس جابر.