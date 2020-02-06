كل الوطن- واس : وقع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لحي السفارات الدكتور فهد بن مشيط عددًا من العقود مع مجموعة من الشركات والجهات المحلية والعالمية بهدف تطوير الحي الدبلوماسي وتلبية احتياجاته وفق أعلى المعايير والمستويات بما يُسهم في تقديم خيارات مختلفة من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية التي تساهم في تعزيز جودة حياة الفرد والأسرة.

وجرى التوقيع مساء يوم أمس مع رئيس مجلس إدارة مدرسة أرتال التأسيسية العالمية عبدالعزيز الحماد لافتتاح إحدى مدارس أرتال في الحي الدبلوماسي التي تعنى برعاية وتعليم الأطفال من خلال تمكين التعلم عبر الترفيه والأنشطة القائمة على المشاريع للأطفال من سن 6 شهور إلى 6 سنوات، وتركز المدرسة على جوانب عدة تعليمية مستنبطة من التقنية والهندسة والرياضيات والفنون، وتستهدف استقبال أكثر من 120 طفلًا في شهر سبتمبر 2020م.

كما وقع بن مشيط مع المدير العام والمؤسس لشركة بيتي اللطيف ريم داغستاني، لإنشاء مدرسة متخصصة في مجال رعاية وتعليم الطفل لأكثر من 9 سنوات، بحيث تكون مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة نموذجية متميزة وهادفة، على أن تبدأ في استقبال الأطفال في سبتمبر القادم بطاقة استيعابية تفوق الـ 100 طفل وذلك من عمر الشهرين إلى 6 سنوات.

وتم توقيع عقد مع المدرسة البريطانية الدولية بالرياض ممثلة في مديرة المدرسة هيلين أولدز، وهي مدرسة تعليمية عالمية تخدم الطلاب الذين تتراوح أعمارهم من 3 سنوات إلى 18 سنة، وستبدأ باستقبال الطلاب في سبتمبر القادم 2020م بطاقة استيعابية تفوق الـ 1300 طالب.

وفي مجال تقديم الأطعمة تم التوقيع مع المالك المؤسس لشركة مدار الغذائية ديم البسام لتقديم الوجبات التي تدير سلسلة من المطاعم والمقاهي الراقية، وسيتم افتتاح أول مطعم في نهاية العام الجاري، ويركز على التفاعل مع المناظر الطبيعية الواسعة في الحي الدبلوماسي وإيجاد خطة جذابة ونافذة للزوار لاثراء تجربة الضيوف بشكل عام.

وأشرفت الهيئة العامة لحي السفارات على توقيع عقود عدد من المشاريع مع شركة رازا ممثلة في المهندس فهد العيسى نائب الرئيس التنفيذي للشركة، إذ وقعت شركة رازا مع المالك المؤسس لشركة مركز الأطفال (تايم) TIME دانة الملحم، وهو مركز تعليمي ترفيهي مختلف رائد في مجال اللعب التنموي، ويُعنى برعاية الأطفال منذ الولادة (بعمر الأسبوعين) على مدار ساعات عمل المركز، ويمكن الاستفادة من خدمات المركز بأوقات متفرقة تحددها العائلة، كما وقعت شركة رازا مع نواف البراهيم مالك شركة يوغي yogi الغذائية لافتتاح مطعم صحي إبداعي يُمكن للضيوف خوض تجربة فريدة من نوعها من ناحية التصاميم الإبداعية والوجبات الصحية اللذيذة.