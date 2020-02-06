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أقنعة شعر طبيعية لعلاج أضرار الشتاء

كل الوطن- فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
أقنعة شعر طبيعية لعلاج أضرار الشتاء

كل الوطن- رنيم المشهراوى: يصبح الشعر في فصل الشتاء جاف ومتقصف ومجعد بسبب حالة الطقس، لذا يحتاج الشعر تغذية وترطيب عميقين، وذلك من خلال أقنعة الشعر الطبيعية التي تحمل فوائد كبيرة وحلول فعالة وسريعة لمشاكل الشعر.

أقنعة لعلاج مشاكل الشعر في الشتاء

قناع اليقطين “القرع” والعسل
امزجي نصف كوب من مهروس اليقطين مع ملعقتين من العسل

قناع الموز والعسل
اهرسي موزة ناضجة واضيفي للمهروس ملعقة عسل ولفائدة أكبر يمكن اضافة بيضة.

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قناع البيض والخروع
امزجي صفار بيضة مع زيت الخروع وملعقتين عسل.

قناع الأفوكادو
اهرسي الكمية المناسبة لشعرك من الموز والأفوكادو واضيفي اليهم زيت جوز الهند.

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قناع المايونيز
اخلطي 4 ملاعق من المايونيز مع نصف حبة أفوكادو وقليل من الزبادي أو اللبن الرائب.

قناع الزبادي
امزجي ملعقة زيت زيتون مع نصف كوب زبادي وقليل من العسل.

ملاحظة: يمكنك مضاعفة المقادير حسب طول الشعر، ويفضل وضع القناع على شعر نظيف رطب بنسبة 30%، ويفضل وضع مصدر حرارة على الشعر مثل منشفة مبللة بالماء الساخن ومعصورة جيدا، أو استخدام جهاز حراري لتقليص مدة الانتظار وضمان استفادة قصوى من القناع.

ولتعطير الشعر وإزالة الرائحة الغير مرغوبة يفضل شطف الشعر بمنقوع القهوة أو الخل.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369694

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