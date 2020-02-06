تجاعيد الوجه: أنواعها وطرق التعامل معها

عند التقدم بالعمر تبدأ العديد من المشاكل المختلفة بالظهور، ومن بينها وأكثرها شيوعًا تجاعيد الوجه، وتتركز هذه التجاعيد في الجبهة، حول العينين والفم تحديدًا.

أنواع تجاعيد الوجه

هناك أنواع مختلفة من تجاعيد الوجه والتي يجب التمييز فيما بينها، وهي على النحو التالي:

1- التجاعيد الديناميكية

هذا النوع من تجاعيد الوجه يظهر في الجبهة عندما تعبس أو تتفاجئ أو حتى تشعر بالألم.

بالإضافة إلى تجاعيد الجبهة تلاحظ هذا النوع من التجاعيد حول العين، وبالتحديد عندما تقوم بأي تعابير، حيث تعمل عضلات الوجه على دفع الجلد معًا، مما يسبب تراكمه وظهور التجاعيد.

2- التجاعيد الساكنة

هي تلك التجاعيد التي تبقى في الوجه بعد سنوات من قيامك بنفس تعابير الوجه، والتي شرحناها سابقًا.

هذا النوع من التجاعيد يظهر أيضًا في الحالات التالية:

3- طيات التجاعيد

مع التقدم بالعمر يصبح الجلد أقل مرونة وتبدأ طيات التجاعيد بالظهور في منطقة الفك والتي تصبح عميقة عند الأنف والخدود.

كما تظهر هذه التجاعيد في منطقة الرقبة وبالأخص لدى النساء.

أسباب ظهور التجاعيد

هناك العديد من الأسباب التي من شأنها أن تؤدي إلى ظهور التجاعيد، وهي:

التقدم بالعمر: حيث يفقد الجلد مرونته نتيجة انخفاض الكولاجين، وتقل وتيرة انقسامه وإصلاح الضرر فيه.

حيث يفقد الجلد مرونته نتيجة انخفاض الكولاجين، وتقل وتيرة انقسامه وإصلاح الضرر فيه. التعرض لأشعة الشمس: على الرغم من أن التعرض لأشعة الشمس مهم ومفيد إلا أنه يجب عدم الإفراط في ذلك، إذ قد يؤثر ذلك سلبًا على الكولاجين وصحة البشرة.

على الرغم من أن التعرض لأشعة الشمس مهم ومفيد إلا أنه يجب عدم الإفراط في ذلك، إذ قد يؤثر ذلك سلبًا على الكولاجين وصحة البشرة. التدخين: يعتبر من أحد أهم مسببات ظهور تجاعيد الوجه، حيث يسبب التبغ تضييق الأوعية الدموية في الجلد، بالتالي قلة تدفق الدورة الدموية إليه وظهور التجاعيد.

الوقاية من تجاعيد الوجه

هناك بعض الطرق الوقائية التي يمكن القيام بها من أجل التقليل من خطر ظهور تجاعيد الوجه بأنواعها المختلفة، ونذكر منها ما يلي:

1- التوقف عن القيام بالتعابير بشكل متكرر

إن القيام ببعض تعابير الوجه بشكل متكرر من شأنه أن يرفع من خطر ظهور تجاعيد الوجه، لذا يفضل الانتباه إلى هذه التعابير وعدم تكرارها.

من أهم التعابير التي نقوم بها هي إغماض العينين قليلًا عند التعرض لأشعة الشمس أو عدم رؤية الأشياء البعيدة.

2- الإبتعاد عن أسرة التسمير

انتشر في السنوات الأخيرة استخدام أسرة التسمير بشكل كبير، لكن للأسف تعتبر هذه الأسرة من أهم مسببات ظهور تجاعيد البشرة.

حيث تعرضك هذه الأسرة للأشعة فوق البنفسجية والتي تؤثر على الكولاجين في البشرة ومرونة الجلد.

3- اختيار وضعية النوم المناسبة

هل تعرف أن هناك بعض وضعيات النوم التي قد تسبب في ارتفاع خطر ظهور تجاعيد الوجه؟

حاول النوم على الظهر وعدم البقاء لساعات طويلة على جانب واحد فقط.

من الضروري تحقيق عدد ساعات نوم مناسبة كل ليلة، حتى يتمكن الجلد من إصلاح الضرر والتقليل من ظهور التجاعيد.

4- العناية بالبشرة

عليك اتباع بعض الطرق التي تساعدك في العناية بالبشرة، ومن أهمها: