“الحب في زمن كورونا”.. زوجان مسنان يودعان بعضهما دراميا في مستشفى صيني

تماما مثل الزوجين اللذين عانقا بعضهما في فيلم “تايتانيك”، عندما غرقت السفينة، ظهر مقطع فيديو لزوجين صينيين مسنين يودعان بعضهما في المستشفى وسط التفشي الدرامي لفيروس “كورونا”.

واجتاح مقطع الفيديو الشبكات الاجتماعية في الأيام القليلة الماضية، حيث ظهر الزوجان مستلقيين على السرير، يمسكان يدي بعضهما وينتظران أسوأ ما يمكن أن يحدث، بعد أن كشف كلا اختباريهما عن نتائج إيجابية لفيروس “كورونا”.

ويمكن رؤية الزوج في الفيديو وهو يتحدث إلى زوجته بينما يمسكان بيدي بعضهما وهما مستلقيان على نقالات في المستشفى.

What does a couple mean? Two elderly patients of #coronavirus in their 80s said goodbye in ICU, this could be the last time to meet and greet 😭😭😭 pic.twitter.com/GBBC2etvV9