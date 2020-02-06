علاج تجاعيد الوجه: إليكم أفضل الطرق

إليكم أهم الطرق لعلاج التجاعيد والوقاية منها:

1- ناموا على الظهر

الأكاديمية الأمريكية لعلم الجلد تحذر من أن النوم بوضعيات معينة في الليل يمكن أن يسبب “خطوط النوم” – تجاعيد تتكون خلال النوم. النوم على الجانب يزيد من احتمال الإصابة بالتجاعيد في الوجنتين والذقن.

لتقليل احتمال الإصابة بالتجاعيد ينصح بالنوم على الظهر. بالإضافة إلى ذلك، واظبوا على النوم ساعات كافية كل يوم.

2- أكثروا من تناول السمك

وخاصة السلمون، ولكن ليس فقط – السمك هو مصدر جيد للبروتينات، حجارة بناء الأنسجة في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، ينصح بتناول الأسماك، مثل السلمون والسلمون المرقط، لأنها تحتوي على أحماض دهنية غير مشبعة، مثل الأوميغا 3، التي تغذي الجلد وتجعله يبدو صحيا وحيويا. وتساهم في علاج تجاعيد الوجه.

3- لا تجهدوا عينيكم – ارتدوا النظارات

الأكاديمية الأمريكية لعلم الجلد صرحت بأن تقليص العضلات حول العينين بشكل مستمر يؤدي إلى ظهور شقوق في الجلد تؤدي مع الوقت إلى ظهور تجاعيد الوجه.

حافظوا على عينيكم مفتوحتين بشكل واسع، استعملوا النظارات إذا كنتم تحتاجون إليها، سواء كانت نظارات شمسية أو نظارات للنظر. النظارات الشمسية تحافظ على الجلد حول العينين، أيضًا.

حضرات المناسبة

استخدموا المستحضرات التجميلية التي تحتوي على حمض الألفا – هيدروكسي A والريتين لعلاج تجاعيد الوجه. مصدر أحماض الألفا – هيدروكسي (AHA – أو باسمها الكامل: Alpha-hydroxy Acids) هو في الفواكه.

تزيل هذه المادة بقايا الجلد الزائد وتقلل من التجاعيد الصغيرة. مؤخرًا، أثبت إن هذه الأحماض تحفز إنتاج الكولاجين في الخلايا. الريتينوئد، الذي يتم إنتاجه من الفيتامين A، يساعد في الحصول على بشرة ناعمة ويقلل من البقع.

كذلك، ينصح باستعمال كريم مرطب ملائم لبشرتكم بشكل يومي.

5- استبدلوا القهوة بالكاكاو

وجدت دراسة نشرت في سنة 2006 في مجلة Journal of Nutrition أن الكاكاو يحتوي على مستويات مرتفعة من مادتي الأبيكاتسين والكاتسين.

هاتان المادتان تحميان الجلد من أضرار الشمس، توازنان الرطوبة في الجلد وتجعلانه أملس، وتساهم كذلك في علاج تجاعيد الوجه .

6- امتنعوا عن الغسل المفرط للوجه

مياه الصنبور يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية من الجلد. من المهم الامتناع عن غسل الوجه بشكل مفرط، وعند فعل هذا استعملوا صابونا مخصصا للوجه.

7- استعملوا الفيتامين C

وجدت عدة دراسات أن فيتامين C يمكن أن يزيد من إنتاج الكولاجين، ووقاية الجلد من أضرار الشمس، منع البقع وتحسين حالة الجلد لدى إصابته بالتهاب.

ابحثوا عن مستحضرات تجميل تحتوي على فيتامين C من نوع L-absorbic، الذي أظهرت الدراسات أنه فعال في علاج تجاعيد الوجه.

8- أكثروا من تناول الصويا

وجدت الدراسات أن الصويا تساعد في معالجة أضرار الشمس.

وقد بينت دراسة نشرت في مجلة European Journal of Nutrition أن إضافات الغذاء التي تحتوي على الصويا (التي تشمل الفيتامينات، الشاي الأبيض والبندورة) تحسن من ملمس الجلد بعد ستة أشهر.

9- حافظوا على عضلات الوجه مسترخية

في بعض الأحيان، تتكون التجاعيد بسبب توتر الجسم. دلكوا الوجه، مما سيؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى الخلايا ويجعل الجلد يظهر بشكل صحي أكثر وأكثر نضرة وإشراقا.

حافظوا على ذقنكم مشدودة لكي تمنعوا التجاعيد في منطقة الذقن.

10- أكثروا من شرب الماء

ينصح بشرب 8 أكواب من الماء على الأقل في اليوم الواحد. عندما يكون الجلد جافا هنالك احتمال أكبر لتكون التجاعيد. الماء الموجود في جسدكم يؤثر على رطوبة الجلد.

11- جربوا أساليب الطب المكمل

تتوفر اليوم أساليب مختلفة تساعد في علاج تجاعيد الوجه والمحافظة عليها، مثل الوخز بالإبر، الذي يحسن من تدفق الدم في منطقة الوجه، يحافظ على الجلد مشدودًا، يخفي التجاعيد والعلامات السوداء تحت العينين.

هنالك تمارين يوغا خاصة للوجه تحسن من مرونة الجلد في منطقة الجبين، العنق وغيرها.

12- امنعوا الأضرار مسبقا

امتنعوا عن التعرض لأشعة الشمس بشكل مفرط وحافظوا على وقاية البشرة من الأضرار، بواسطة استعمال كريمات واقية. امتنعوا عن التدخين الذي يؤدي إلى أضرار جسيمة وشيخوخة مبكرة في الجلد.