كريمات التجاعيد: دليلك لبشرة شابة

إن العديد من كريمات ومتسحضرات التجاعيد التي تباع في المتاجر والصيدليات وعلى الإنترنت تقدم وعودًا بالحد من التجاعيد ومنع أو عكس الأضرار الناجمة عن أشعة الشمس.

فهل هي مفيدة حقًا؟ يعتمد هذا غالبًا على مكونات معينة والى متى سيستخدمها الشخص. نظرًا لأنه لم يتم تصنيف كريمات التجاعيد هذه التي تصرف دون وصفة طبية كأدوية، فليست هناك حاجة لأن تخضع للبحوث العلمية لإثبات فعاليتها.

فإذا كنت في حالة الضرورة الطبية تريدين الحصول على نتيجة عملية شد الوجه من زجاجة، فربما لن تجدي بغيتك في كريمات التجاعيد التي تصرف دون وصفة طبية. ففوائد هذه المنتجات عادة ما تكون متواضعة في أحسن الأحوال.