ويب طب : السدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: “اغسلوه بماء وسدر”.

تُصنّف أشجار وشجيرات السدر ضمن الفصيلة النبقيّة، يصل ارتفاعها من مترين إلى أربعة أمتار تقريباً، وتنتشر في المناطق البريّة والأودية، وتوجد في جزيرة العرب والشام، وحوض البحر الأبيض المتوسّط، والمناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وتناسبها البيئة الحارة والمعتدلة.

Volume 0% استُخدم السدر بأنواعه المختلفة في العصور القديمة، وفي شتى المجالات من ضمنها المجال الطبيّ، وتؤكل ثماره الشهيّة، ولقد أثبتت شجرة السدر مدى فاعليّتها ونجاحها، بإظهار نتائجها السحريّة المذهلة.

مشكلة الشعر الخفيف إنّ تساقط شعر الرأس وظهور الفراغات بشكل واضح فيه يسبب مشكلة كبيرة لدى المرأة والرجل على حد سواء، لأنه يؤثر على المظهر الخارجي الجميل الذي نحرص عليه، مما يؤدّي إلى ظهور بعض التأثيرات النفسية عند البعض، مثل انخفاض الثقة بالنفس، والشعور بعقدة النقص.

أسباب تساقط الشعر سوء التغذية، وعدم تناول الطعام الذي يحتوي على العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الشعر. الحساسية.

كثرة استخدام مجفّف الشعر على درجة حرارة عالية ومضرّة. تراكم القشرة والخلايا الميتة على فروة الرأس مما يسبّب انسداد مسامات الشعر. عدم معرفة احتياجات الشعر بشكل صحيح؛ واستخدام المنتجات غير المناسبة للشعر.

اختلال الهرمون في الجسم. فوائد السدر للشعر الخفيف تقوية بصيلات وجذور الشعر. القضاء على القشرة التي تعد من مسببات تساقط الشعر. زيادة كثافة ولمعان الشعر. نمو الشعر بوقت أسرع. التخلص من الشعر التالف وتجعيد الشعر.

خلطات السدر للشعر الخفيف خلطة ماء البصل والثوم مع السدر الأدوات والمكونات بصلة متوسطة مع حبتي ثوم.

كأس ونصف ماء. القفاز. طريقة التحضير نقطع البصل إلى ثلاث قطع والثوم إلى قطعتين، نضيف البصل والثوم المقطع إلى الماء، ثم نضعه على الغاز مدة عشر دقائق، حتى يغلي ويتغير لونه، ثم نضعه في وعاء جانبي حتى يبرد ونغطيه بنايلون شفاف. زيت الخروع وزيت السمسم الأدوات والمكونات ملعقتا زيت زيتون أو زيت سمسم.

ثلاث ملاعق من السدر. ملعقتا زيت خروع. القفاز.

طريقة التحضير نحضر وصفة ماء البصل والثوم السابقة، ونضيفها مع زيت الزيتون وزيت السمسم، ونضيف هذه الخلطة إلى السدر، حتى تصبح كالعجينة، ثم نحضر القفاز وبرش الحنة ونضع الخلطة على الرأس. طرق لجعل الشعر يبدو كثيفاً هناك بعض الخطوات البسيطة التي من الممكن أن تقوم بها المرأة في بيتها بنفسها، أو عن طريق الكوافير بصلونات التجميل؛ ليظهر الشعر أكثر كثافة وجمالاً،

مثل: عمل تسريحة للشعر الخفيف على شكل كعكة. صبغ بعض خصلات الشعر بألوان تعطي الشعر منظراً كثيفاً. لف الشعر على البكرات الساخنة. تجفيف الشعر بالمقلوب، مما يؤدي إلى نفش الشعر وزيادة حجمه وكثافته.