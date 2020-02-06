فائدة خل التفاح للشعر

خلّ التفاح يُعد خل التفاح من أهم المواد الطبيعية الموجودة في المطبخ، لما يقدمه من فوائد علاجية، وصحية، وتجميلية، وقد تم استخدامه من قبل أبي الطب أبقراط لعلاج الكثير من المرضى، فهو غني بالأحماض كحمض الخليك، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والأحماض الأمينية، والإنزيمات، ويستخدم كمضاد للفيروسات، والفطريات، والبكتيريا، والالتهابات، ويساعد على التخلص من آلام العضلات، والتهاب المفاصل، ويستخدم في علاج السكري، وارتفاع الكوليسترول و مشاكل الوزن، بالإضافة إلى شيوع استخدامه في الوصفات التجميلية، لكثرة فوائده وخاصة فيما يتعلق بالشعر، وهنا سنتحدث عن فوائده للشعر.[١] Volume 0%

فوائد خل التفاح للشعر فوائد خل التفاح كثيرة، فهو يقتل الجراثيم بسبب خواصه الحمضية، ولكن هنا سنتحدث عن فوائده للشعر وكيفية استخدامه:[٢]

منظف فعال لفروة الرأس إنّ غسل الشعر بخل التفاح يساعد على توازن درجة حموضة الشعر، لأن معظم منظفات الشعر ومنتجات العناية به المنتشرة في السوق قلوية، لذلك فإن استخدام الخل يساهم في إزالة التراكم الناتج عن هذه المستحضرات، كما أنه يحمي الشعر، ويجعله صحياً ولامعاً.[٢]

جعل الشعر لامعاً وصحياً يساعد خل التفاح على إزالة المواد المتراكمة على الشعر وفروة الرأس الناتجة عن منتجات الشعر والشامبو، بالإضافة إلى أنه يساعد على استعادة مستوى الأس الهيدروجيني الطبيعي لفروة الرأس، وهذا يجعل الشعر لامعاً وصحياً. وطريقته.

[١] المكونات ربع كوب من الخل. كوبان من الماء. طريقة التحضير نمزج الماء مع الخل. نغسل الشعر بالشامبو ثم نشطف الشعر بالمحلول الناتج. ندلك فروة الرأس بالمحلول، ونتركه مدة خمس دقائق ثم نشطفه بالماء. نكرر العلاج مرة واحدة فقط في الأسبوع.

فوائد صحية أخرى لخل التفاح يتصدر خل التفاح قائمة العلاجات الشعبية والطبية، وذلك بسبب خصائصه فهو فعال لعلاج الكثير من الأمراض، وسنتحدث عن بعض فوائده العامة،

ومنها:[٤] تخفيف آلام المفاصل، إذ يساعد خل التفاح على تخفيف الألم الناتج عن التهاب المفاصل، والتصلب، وتورم الأصابع، وذلك لخصائصه المضادة للالتهابات، وقدرته على تخفيف الألم. يساعد على تخفيف الوزن، حيث يحتوي الخل على حمض الأسيتيك الذي يمنع تراكم الدهون في الجسم، ويساعد على تنشيط الجينات المساعدة على تكسير الدهون. تخفيف الصداع،

إذ يخفف خل التفاح من الآلام الناتجة عن الصداع، سواءً كانت بسبب الجيوب أو الصداع النصفي أو التوتر.

يزيل احتقان الأنف، حيث يزيل الخل احتقان الأنف بشكل طبيعي، وذلك لقدرته على مكافحة العدوى وتقوية المناعة.