توجيه عاجل من الملك سلمان بشأن مواجهة فيروس “كورونا” الجديد في الصين

كل الوطن- العربية: أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الخميس 6 فبراير/شباط، توجيها عاجلا بشأن مواجهة فيروس “كورونا” الجديد في الصين.

وقالت قناة “العربية” أن الملك سلمان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، تناقشا فيه بشأن تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وأعرب الملك سلمان في الاتصال عن مشاركة السعودية للصين مشاعر الألم، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعرب عن تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

كما أشار العاهل السعودي إلى ثقة المملكة في قدرة الحكومة الصينية على التعامل مع آثار فيروس “كورونا”.

كما أصدر العاهل السعودي توجيها إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل عاجل، لتقديم مساعدات إلى الصين، بما يسهم في سرعة تجاوزها آثار فيروس كورونا الجديد.

من جانبه، أكد الرئيس الصيني، أن بلاده تمتلك الخبرة الكافة للتعامل مع ذلك الوباء ومعالجة آثارها.

وأعرب عن شكره وتقديره للعاهل السعودي، على اهتمامه ودعمه القوي لمكافحة هذا الفيروس.

وأكدت سُلطات الصحة الصينية ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا، داخل البلاد، اليوم الخميس، إلى 563 والمصابين إلى 28018 ألف حالة.

وكان الرئيس الصيني، شي جين بينغ، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات الصينية للسيطرة على الفيروس التاجي ومنع انتشاره، تحقق نتائج إيجابية.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت، في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد.

وكان عدد من دول العالم قد أعلن تعليق رحلاته الجوية من وإلى الصين على خلفية تفشي المرض.