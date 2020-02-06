الكشف عن توجه حكومي لبناني لإعادة الأوضاع مع سوريا إلى سابق عهدها

كل الوطن- سبتونيك: قال وزير الثقافة والزراعة اللبناني، عباس مرتضى، اليوم الخميس، إن “العلاقة مع سوريا تتحدد في جلسات الحكومة المقبلة، على أمل أن يكون هناك علاقات مميزة بعد التشاور في مجلس الوزراء”.

وأشار الوزير اللبناني إلى أن العلاقات الطبيعية والمميزة مع سوريا من شأنها فتح باب العمل على التصدير من لبنان لإدخال عملة صعبة على البلاد، وهذا يساهم في تقدم الاقتصاد اللبناني وتطوير الحياة الاقتصادية في البلاد”.