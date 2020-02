مستشفى صيني ينفي وفاة مكتشف “كورونا”

نفى المستشفى الصيني في مدينة ووهان، الذي يوجد فيه الطبيب لي وينليانغ، مكتشف فيروس “كورونا”، صحة المعلومات عن وفاته.

وأكد المستشفى أن لي وينليانغ لا يزال على قيد الحياة، لكنه في حالة حرجة. وتوقف قلبه، “ثم تم استخدام الأكسجة الغشائية خارج الجسم لإنقاذه”.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية الناطقة باللغة الإنجليزية، بأن الطبيب البالغ 34 عاما من العمر توفي في ووهان اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا.

والجدير بالذكر أن الطبيب لي، كان أول من تحدث عن انتشار فيروس خطير في ووهان يوم 30 ديسمبر الماضي، وتقاسم مخاوفه مع زملائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وهو لم يكن على علم بأن هذا الفيروس جديد، وكان يخشى انتشار فيروس “سارس”، الذي ضرب الصين قبل سنوات، وأودى بحياة مئات الأشخاص في 17 دولة بعد انتشاره حول العالم.

Li Wenliang, the 34 year old Chinese doctor who first sounded alarm on the 2019 Novel Corona Virus, dies. He was never acknowledged for his effort but was instead questioned by Chinese Police for rumormongering. Reports say, his parents were also infected. pic.twitter.com/1OoyfCdeqU