تسجيل الدخول
» » فنلندا: منح الآباء الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أشهر

فنلندا: منح الآباء الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أشهر

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-07T00:31:33+03:00
2020-02-07T00:32:13+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : منذ 57 ثانية
فنلندا: منح الآباء الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أشهر

أعلنت الحكومة الفنلندية، أمس الأربعاء، عن خطة لمنح الآباء الجدد إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أشهر، مثل التي تمنح للأمهات من أجل رعاية أطفالهم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أكدت الحكومة التي تقودها سانا مارين، أصغر رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، أنه بموجب هذه الخطة الجديدة سيتم منح الأمهات والآباء الجدد هذه الإجازة المدفوعة بالتبادل.

اقرأ أيضا…

وستمنح الخطة أيضا الحق للنساء الحوامل في الحصول على شهر إجازة، قبل موعد الولادة المحدد.

وأكدت أن “هذا الإصلاح الجذري”، يهدف إلى تعزيز المساواة بين الآباء والأمهات، وزيادة معدلات المواليد بعد أن انخفض عددهم بنحو الخمس بين عامي 2010 و2018.

من جهتها، قالت وزيرة الصحة الفلندية، أينو كايسا بيكونين، إن هذه الخطة “قد تساهم في التقليل من خطر الطلاق، لأنها ستضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بين الزوجين بالمساواة”.

وأشارت بيكونين، إلى أن السويد وآيسلندا شهدتا زيادة في معدلات المواليد بعد منح الآباء مزيدا من الإجازات.

المصدر: ” ديلي ميل” البريطانية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369795

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.