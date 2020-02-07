الصحة السعودية: عزل شقيقتين هنديتين قدمتا عبر مطار الملك فهد

كل الوطن – الرياض:

قالت وزارة الصحة إن الشقيقتين الهنديتين اللتين قدمتا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي موجودتان حاليا تحت الملاحظة والعزل احترازياً.

وأوضحت بأن الشقيقتين غادرتا الصين في تاريخ 12 يناير إلى الهند ومكثتا هناك ما يقارب 21 يوما وهي أكثر من فترة حضانة الفيروس، ولا توجد عليهما أي علامات مرضية ولم تكنا في مدينة ووهان أثناء تواجدهما في الصين، وتم تسجيل دخولهما للمملكة بتاريخ 3 فبراير، بالتالي فإن دخولهم إلى المملكة بعد مكوثهم خارج الصين لأكثر من خمسة عشر يوما تم بصورة نظامية، حيث يمنع من كان في الصين خلال خمسة عشر يوما ماضية من دخول المملكة. ورغم ذلك فقد توجه فريق العزل الوبائي لمنزل الأسرة فورا وتم أخذ عينات للفحص المخبري وتجري الفحوصات عليها.

وأكدت الوزارة بأن الحالات لا تستدعي القلق؛ حيث انتهت فترة الحضانة للفيروس قبل دخولهما للمملكة وليس هناك أي علامات مرضية، ورغم ذلك فقد تم عمل الاحتياطات اللازمة.