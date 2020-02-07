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“التحرير الفلسطينية” ترد على تصريحات كوشنر حول عباس وتحميله مسؤولية ما يجري

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 56 ثانيةآخر تحديث : منذ 56 ثانية
“التحرير الفلسطينية” ترد على تصريحات كوشنر حول عباس وتحميله مسؤولية ما يجري

رد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، على تصريحات، جاريد كوشنير، حول الرئيس محمود عباس، معتبرا أن من”يشرعن للاحتلال هو المسؤول عن تعميق العنف”.

وقال عريقات في تصريحات صحفية اليوم الجمعة: “الذي يطرح مشاريع وخططا للضم والأبرثايد وشرعنة الاحتلال والاستيطان هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن تعميق دائرة العنف والتطرف”.

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وأكد عريقات أن الرئيس عباس يحمل معه إلى مجلس الأمن الخطة الحقيقية للسلام، مستندا إلى القانون الدولي والمرجعيات المحددة، ومبدأ حل الدولتين على حدود 1967، مؤيدا من المجتمع الدولي بشكل كامل.

وشدد عريقات على أن “كوشنر يتبنى الأبرثايد والمستوطنات والإملاءات والتضليل، ويقف خلف نتنياهو ومجلس المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية”.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369847

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