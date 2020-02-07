كندا: إجراءات غير مسبوقة ضد “فيسبوك” بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين

تقدم مفوض الخصوصية الكندي، دانيال تيرين، المسؤول بهيئة مراقبة البيانات، بطلب إلى المحكمة الفدرالية الكندية، يوم أمس، بدعوى قضائية ضد انتهاك “فيسبوك” قوانين الخصوصية الكندية.

وحسب ما نقلته صحيفة”لوموند” الفرنسية، فقد طلب دانيال تيرين، من القاضي الفدرالي، إصدار أمر يطلب من “فيسبوك” تطبيق تدابير فعالة ودقيقة ويمكن الوصول إليها بسهولة، “لضمان موافقة المستخدمين على معالجة بياناتهم الشخصية وللحصول على موافقة صالحة من جميع المستخدمين والحفاظ عليها”.

وأضاف: “الشبكة الاجتماعية ممنوعة من الاستمرار في جمع واستخدام وتوصيل المعلومات الشخصية للمستخدمين”.

ويأتي هذا الطلب، الذي يمثل بداية الإجراءات القانونية الرسمية ضد “فيسبوك” في كندا، في أعقاب تحقيق أجراه مركز الشرطة الفيدرالي ونظيره في كولومبيا البريطانية العام الماضي، بخصوص فضيحة بيع بيانات المستخدمين من قبل شركة كامبريج أناليتيكا المرتبطة بحملة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عام 2016.

يذكر أن لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية، كانت قد أعلنت في يوليو 2019، أن شركة “فيسبوك”، وافقت على دفع أكبر غرامة مالية في تاريخ الشركات الأمريكية، وتصل إلى 5 مليارات دولار، لتسوية قضية انتهاك خصوصية المستخدمين.

المصدر: “لوموند” الفرنسية