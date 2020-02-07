السعودية.. إجلاء طلاب ومعلمين من بكين وهونغ كونغ

أجلت السفارة السعودية في الصين، بمتابعة من وزارة التعليم ممثلة في مدارس المملكة بالخارج، طلاب ومعلمي المدرسة السعودية في بكين، بسبب انتشار فيروس “كورونا” الجديد.

كما أجلت السفارة السعودية، أعضاء البعثة التعليمية في هونغ كونغ وعائلاتهم، بسبب تفشي “كورونا”.

وفي السياق ذاته، وجهت وزارة التعليم باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والعاجلة للوقاية من “كورونا”، والتنسيق مع وزارة الصحة في ما يتعلق بقبول الطلاب العائدين من الصين والدول التي ظهر فيها الفيروس، ويرغب أولياء أمورهم بإلحاقهم في إحدى المدارس بالمملكة.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التأكيد على قائد المدرسة بعدم قبول أي طالب عائد من الصين أو الدول التي ظهر فيها الفيروس إلا بعد موافقة خطية من إدارة التعليم، مرفق بها نموذج الإفادة بحالة الطالب من إدارة الصحة العامة في المنطقة أو المحافظة، وأن تقوم إدارة الاختبارات والقبول في إدارة التعليم بإحالة الطلاب القادمين من الدول المشار إليها والراغبين بالالتحاق بإحدى المدارس الحكومية أو الأهلية أو الأجنبية إلى إدارة الصحة العامة بالمنطقة أو المحافظة، ومتابعة الإجراءات الطبية المتخذة.

المصدر: عكاظ