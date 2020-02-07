اختراع أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس “كورونا”

قال فريق علماء من جامعة هونغ كونغ للعلوم والتكنولوجيا، إنهم اخترعوا أسرع جهاز لتشخيص الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح العلماء في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في معرض الكشف عن الجهاز الجديد: “الكشف المبكر عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا الجديد قد صار تحديا محدقا في أنحاء العالم، في الوقت الذي يواصل فيه الوباء انتشاره”.

وأضافوا أن الجهاز الجديد يستطيع باستخدام تكنولوجيا شرائح الموائع الجزيئية، رصد الفيروس خلال 40 دقيقة من لحظة أخذ العينة وإجراء الاختبار، مقارنة بتكنولوجيا “تفاعل البوليمارات المتسلسل” (بي سي آر) المستخدمة حاليا، والتي تستغرق ما بين ساعة ونصف و3 ساعات للكشف عن الفيروس.

ويعمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها على مدار الساعة، من أجل التوصل لعلاج لمواجهة الفيروس الجديد، والذي يشكل خطرا على الصحة العالمية.

جدير بالذكر أن فيروس “كورونا” أودى حتى الآن بحياة 630 شخصا في الصين، التي تعد موطن الوباء.

المصدر: وكالات