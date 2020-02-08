تسجيل الدخول
» » بسبب “كورونا”.. عزل عروسين بريطانيين خلال شهر العسل (صور)

بسبب “كورونا”.. عزل عروسين بريطانيين خلال شهر العسل (صور)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-08T00:54:21+03:00
2020-02-08T00:55:08+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بسبب “كورونا”.. عزل عروسين بريطانيين خلال شهر العسل (صور)

أفسد فيروس “كورونا” فرحة عروسين بريطانيين بعد اكتشاف إصابة العريس بالفيروس، بينما كان يقضيان شهر العسل على متن سفينة سياحية تم حجزها في اليابان بسبب وجود مصابين.

ومن المقرر أن يتم إبعاد العريس عن زوجته، وإرساله إلى المستشفى في اليابان، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

اقرأ أيضا…

ويقيم الزوج البريطاني بين عشرات المرضى المصابين بفيروس “كورونا” على متن سفينة سياحية في الحجر الصحي راسية في اليابان، وبذلك يصبح ثاني مواطن بريطاني يعرف بأنه مصاب بالفيروس، بعد أن أصيب رجل أعمال كان قد سافر مؤخرا من سنغافورة.

وكان السائح يحتفل بشهر العسل على متن السفينة، حسب زميله الراكب ديفيد أبيل، وهو من أصل 78 بريطانيا كانوا على متنها.

وزادت القفزة الهائلة في حالات الإصابة بالفيروس على متن السفينة، حيث تضاعف من 41 شخصا إلى 61 خلال ساعات قليلة، من مخاوف ركاب السفينة البالغ عددهم 2600 راكب.

المصدر:dailymail.co.uk

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369892

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.