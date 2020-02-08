بسبب “كورونا”.. عزل عروسين بريطانيين خلال شهر العسل (صور)

أفسد فيروس “كورونا” فرحة عروسين بريطانيين بعد اكتشاف إصابة العريس بالفيروس، بينما كان يقضيان شهر العسل على متن سفينة سياحية تم حجزها في اليابان بسبب وجود مصابين.

ومن المقرر أن يتم إبعاد العريس عن زوجته، وإرساله إلى المستشفى في اليابان، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويقيم الزوج البريطاني بين عشرات المرضى المصابين بفيروس “كورونا” على متن سفينة سياحية في الحجر الصحي راسية في اليابان، وبذلك يصبح ثاني مواطن بريطاني يعرف بأنه مصاب بالفيروس، بعد أن أصيب رجل أعمال كان قد سافر مؤخرا من سنغافورة.

وكان السائح يحتفل بشهر العسل على متن السفينة، حسب زميله الراكب ديفيد أبيل، وهو من أصل 78 بريطانيا كانوا على متنها.

وزادت القفزة الهائلة في حالات الإصابة بالفيروس على متن السفينة، حيث تضاعف من 41 شخصا إلى 61 خلال ساعات قليلة، من مخاوف ركاب السفينة البالغ عددهم 2600 راكب.

المصدر:dailymail.co.uk