“الربيعة” يُوضح سبب اللبس والاعتقاد بوجود حالات كورونا في المستشفيات

كل الوطن – متابعات:

جدد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، خلو المملكة من أي حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد، موضحًا أن جميع الحالات التي تم الاشتباه بها جاءت نتائجها سلبية.

وأضاف الوزير، عبر حسابه بـ «تويتر» «نعمل احتياطات كبيرة لمنع العدوى في أي مستشفى عند وجود أي اشتباه، وهذا يُحدث لبسًا عند البعض.. وجميع حالات الاشتباه التي فحصت كانت نتائجها سليمة ولله الحمد».

وفي وقت سابق أكد الوزير في بيان رسمي أن المملكة لم تسجل أي حالة إصابة بكورونا الجديد، موضحًا أن هناك إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمنع وصول الفيروس للمملكة.

وأشار إلى إجراءات تتم بحصر الرحلات القادمة مباشرة من الصين، وأيضًا المسافرين القادمين من الصين عبر رحلات غير مباشرة، وذلك بالتنسيق مع هيئة الطيران المدني.

وأضاف «كما يقوم موظفو مراكز المراقبة الصحية بمعاينة جميع القادمين من الصين وقياس علاماتهم الحيوية».

وأوضح الربيعة أن انتقال الفيروس بين البشر يتم عن طريق الرذاذ التنفسي؛ حيث لم يتم رصد أي حالة عدوى ناتجة عن التعامل مع البضائع سواء لهذا الفيروس أو أي فيروس آخر.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين بلغت 31211 إصابة، و637 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الأشخاص المصابين بالفيروس خارج الصين 270 شخصًا وحالة وفاة واحدة.