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بالصور.. ماذا فعل شبح “كورونا” في أكثر من 6 آلاف عريس وعروسة بحفل زفاف جماعي

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-08T01:58:50+03:00
2020-02-08T02:16:26+03:00
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 دقيقةآخر تحديث : منذ 18 دقيقة
بالصور.. ماذا فعل شبح “كورونا” في أكثر من 6 آلاف عريس وعروسة بحفل زفاف جماعي

شهدت كنيسة التوحيد بمدينة جابيونغ حفل زفاف جماعي لآلاف الأزواج بكوريا الجنوبية، حيث ارتدى أغلب المتواجدين أقنعة وجه “كمامات” لمواجهة فيروس كورونا الذي تفشى بشكل سريع في العديد من دول العالم. ونقلاً عن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن حوالي ٦٠٠٠ من الأزواج شاركوا في الحفل الذي أقيم في مركز تشونجزيم العالمي للسلام، وهم يرتدون كمامات خوفًا من فيروس كورونا الذي أصاب نحو ٢٤ شخصًا حتى الآن في كوريا الجنوبية.

وقد أعلنت الجهات المنظمة في كوريا الجنوبية، أن المكان تم تعقيمه بالكامل وتم استخدام كاميرات مراقبة حرارية، ولم يرفض أي من الأزواج مشاركته في الحفل خوفًا من الفيروس على الرغم من إعلان إصابة أربعة حالات جديدة أمس.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369900

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