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تويتر: حسابا فيسبوك وماسنجر تعرضا لاختراق

كل الوطن - فريق التحرير
تكنولوجيا
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
تويتر: حسابا فيسبوك وماسنجر تعرضا لاختراق

كل الوطن – رويترز

أكدت شركة تويتر يوم الجمعة تعرض الحسابين الرسميين لموقع فيسبوك العملاق للتواصل الاجتماعي وتطبيق ماسنجر التابع له للاختراق، وقال متحدث باسم تويتر في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الحسابين تعرضا للاختراق من خلال منصة ثالثة.

وأضاف ” فور علمنا بهذه المسِألة أغلقنا الحسابين المخترقين ونعمل عن كثب مع شركائنا في فيسبوك لاستعادتهما”.

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وكان حساب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي قد تعرض للاختراق في أغسطس مما سمح لشخص غير مخول بإرسال تغريدات عامة من بينهما إهانات عنصرية وكلمات بذيئة لمتابعيه البالغ عددهم أربعة ملايين شخص قبل تأمين تويتر الحساب.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369949

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