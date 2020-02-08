تسجيل الدخول
» » “منعه من السفر لمصر”.. صلاح في انتظار “حدث سعيد” خلال ساعات

“منعه من السفر لمصر”.. صلاح في انتظار “حدث سعيد” خلال ساعات

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 ثوانيآخر تحديث : منذ 5 ثواني
“منعه من السفر لمصر”.. صلاح في انتظار “حدث سعيد” خلال ساعات

ينتظر محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، حدثًا أسريًا سعيدًا، خلال ساعات قليلة، حيث من المنتظر أن تضع زوجته مولودة أنثي ثانية بعد مكة الابنة الكبرى للملك المصري.

وعلم “مصراوي” أن محمد صلاح حصل على إجازة مع نجوم ليفربول الكبار خلال الأيام القليلة الماضية؛ ليضطر صلاح للبقاء في إنجلترا بدلاً من قضائها في مصر.

اقرأ أيضا…

وكان صلاح نشر، مساء أمس الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة له في “الجيم”، وكتب: “عدت من إجازة لم أذهب إليها”.

وتبلغ مكة محمد صلاح من العمر 5 سنوات، وهي ابنة النجم المصري الكبرى التي ولدت في مدينة لندن الإنجليزية عام 2014 .

وتزوج محمد صلاح في عام 2013 من زوجته ماجي التي تنحدر من قرية “نجريج” مسقط رأس النجم المصري.

المصدر: مصراوي

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369952

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.