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تركي آل الشيخ يتفاعل مع شكوى طفل من ذوي الاحتياجات

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : منذ 36 ثانية
تركي آل الشيخ يتفاعل مع شكوى طفل من ذوي الاحتياجات

كل الوطن – الرياض

عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن انزعاجه ‏من شكوى والد طفل من ذوي الإعاقة، بعد منع ابنه ‏من دخول مدينة ألعاب “ونتر وندر لاند‎” في الرياض.

وكان والد الطفل نشر على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو لطفله الكفيف وهو يتحدث عن منعه من اللعب في الألعاب بالمدينة الترفيهية، وعلق آل الشيخ على التغريدة بقوله: “غير مقبول هذا أبدًا.. أرجو تتواصل مع ‏الأخ أحمد المحمادي في الترفيه حالًا واحنا عازمينكم‎”.

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من جهتها، تجاوب حساب هيئة الترفيه مع الشكوى وطلب من والد الطفل تزويدها بأرقامه الخاصة للتواصل معه.‏

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369955

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