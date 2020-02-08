تركي آل الشيخ يتفاعل مع شكوى طفل من ذوي الاحتياجات

كل الوطن – الرياض

عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن انزعاجه ‏من شكوى والد طفل من ذوي الإعاقة، بعد منع ابنه ‏من دخول مدينة ألعاب “ونتر وندر لاند‎” في الرياض.

وكان والد الطفل نشر على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو لطفله الكفيف وهو يتحدث عن منعه من اللعب في الألعاب بالمدينة الترفيهية، وعلق آل الشيخ على التغريدة بقوله: “غير مقبول هذا أبدًا.. أرجو تتواصل مع ‏الأخ أحمد المحمادي في الترفيه حالًا واحنا عازمينكم‎”.

من جهتها، تجاوب حساب هيئة الترفيه مع الشكوى وطلب من والد الطفل تزويدها بأرقامه الخاصة للتواصل معه.‏