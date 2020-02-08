تركي آل الشيخ يتفاعل مع شكوى طفل من ذوي الاحتياجات

كل الوطن – الرياض
عبر رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن انزعاجه من شكوى والد طفل من ذوي الإعاقة، بعد منع ابنه من دخول مدينة ألعاب “ونتر وندر لاند” في الرياض.
وكان والد الطفل نشر على حسابه بموقع “تويتر”، مقطع فيديو لطفله الكفيف وهو يتحدث عن منعه من اللعب في الألعاب بالمدينة الترفيهية، وعلق آل الشيخ على التغريدة بقوله: “غير مقبول هذا أبدًا.. أرجو تتواصل مع الأخ أحمد المحمادي في الترفيه حالًا واحنا عازمينكم”.
من جهتها، تجاوب حساب هيئة الترفيه مع الشكوى وطلب من والد الطفل تزويدها بأرقامه الخاصة للتواصل معه.