عسكري تايلاندي يفتح النار ويقتل 15 شخصا ويحتجز 16 (فيديو)

قتل 15 شخصا على الأقل، اليوم السبت، جراء إطلاق نار على يد عسكري تايلاندي في مدينة ناخون راتشاسيما في منطقة موانغ شمال شرق البلاد.

وأكدت الشرطة المحلية أنها لا تزال تبحث عن الرقيب جاكرابانت توما الذي سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين وفر بواسطة سيارة عسكرية من نوع “Humvee”، ليدخل لاحقا إلى مركز “Terminal 21” التجاري حيث بدأ إطلاق النار المكثف على الحاضرين.

وأفادت وسائل إعلام تايلاندية، بأن الحادث أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة عدد كبير، حيث تحدثت التقارير عن عشرات الجرحى، مشيرة إلى أن مطلق النار نشر عدة صور وفيديوهات على حسابه في أحد مواقع التواصل الاجتماعي توثق لحظات الهجوم.

وقال الجندي التايلاندي في أحد المنشورات وهو يرتدي خوذة وزيا عسكريا: “أنا تعبان، لم أعد أستطيع أن أحرك ساكني”.

وذكرت مصادر مطلعة، أن العسكري يحتجز حاليا 16 شخصا كرهائن في الطابق الـ4 للمركز التجاري، فيما تنفذ الشرطة وقوات الأمن عملية خاصة لتحريرهم وتحييد المهاجم.

#Thailand: At least 12 people killed & unknown number injured as soldier opens fire in #Koran. https://t.co/qMbzP4h3EM — NewsAspect (@newsaspect) February 8, 2020

المصدر: Khaosod + Bangkokpost