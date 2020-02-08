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بالفيديو.. مرزوق الغانم يُلقي بأوراق (صفقة القرن) في سلة القمامة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-08T16:44:34+03:00
2020-02-08T16:48:54+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
بالفيديو.. مرزوق الغانم يُلقي بأوراق (صفقة القرن) في سلة القمامة

ألقى رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أوراق طبعت عليها خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً باسم (صفقة القرن) في سلة القمامة.

وقال الغانم في خلال كلمته باجتماع الاتحاد البرلماني العربي في العاصمة الأردنية عمان: ”نيابة عن كل الشعوب العربية والإسلامية وكل شرفاء وأحرار العالم أقول هذه رسائل ومستندات ما يسمى صفقة القرن، مكانها الحقيقي والمناسب هو مزبلة التاريخ“.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=369960

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