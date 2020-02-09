سفارة السعودية في السنغال تفند دعاوى كاذبة حول صحّة سجينة بالدمام

كل الوطن – الرياض:

فنَّدت سفارة المملكة العربية السعودية في السنغال، ما أشيع حول الوضع الصحي للسجينة السنغالية “منبيان ديوب”، الموقوفة في سجن النساء بمدينة الدمام، بعد إدانتها بقتل مواطنة، مؤكدة أنها بخير وصحة جيدة.

جاء ذلك في بيان نشرته السفارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، ذكرت فيه أنها تابعت تصريحات رئيس منظمة هورايزن بلا حدود في السنغال، بتاريخ 14 يناير 2020م للصحافة السنغالية.

وأوضحت أنَّ هذه التصريحات تضمنت معلومات لا تطابق الواقع وادعاءات حيال الوضع الصحي للسجينة السنغالية “ديوب”، والمدانة بقتل ربة عملها وصدر بحقها قرار المحكمة الجزائية المؤيد من محكمة الاستئناف.

وأشارت السفارة أنها تودّ توضيح الحقائق التالية:

ـ السجينة منبيان ديوب، بأتمّ الصحة والعافية طيلة فترة سجنها ويتم تقديم الرعاية المناسبة لها أسوة ببقية السجينات، وقد أكّد ذلك بيان أصدرته وزارة الشؤون الخارجية السنغالية بتاريخ 17 يناير 2020م.

ـ قام سفير جمهورية السنغال لدى المملكة، الشيخ التيجاني سي، ويرافقه أعضاء من السفارة بزيارتها عدة مرات كان آخرها بتاريخ 7 يناير 2020م.

ـ سجن النساء الذي تتواجد فيه السجينة من المباني الحكومية المجهزة حديثًا ومهيأ من جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية ويوجد به مركز طبي.

ـ السلطات السنغالية تتواصل باستمرار مع السلطات بالمملكة بشأن هذا الموضوع.

وأكد البيان أنَّ السجون في المملكة تحظى بالاهتمام والمتابعة الدورية والمستمرة من الجهات المختصة، إضافة الى زيارات منتظمة من الجهات الدولية ذات الاهتمام.

وأهابت السفارة، بتحرّي الدقة والحقيقة فيمن ينشر هذه المعلومات غير المطابقة للواقع، خصوصًا أنَّ العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين لا تتيح الفرصة لحدوث أي تجاوزات والمواطنين السنغاليين المقيمين بالمملكة يحظون بكل تقدير واحترام من جانب إخوانهم مواطني المملكة العربية السعودية.