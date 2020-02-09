سفارة المملكة في هولندا تحذّر المواطنين السعوديين من عاصفة “كييرا”

كل الوطن – الرياض:

حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في هولندا من عاصفة “كييرا” المتوقع مرورها على أغلب المناطق غدا الأحد وتنصح السفارة بالاحتياط وإتباع تعليمات السلطات المحلية لحين انتهاء العاصفة.

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم السبت “تود السفارة لفت انتباه الإخوة المواطنين والمواطنات، الزوار والمقيمين بمملكة هولندا بأن العاصفة(كييرا) متوقع مرورها على اغلب مناطق هولندا غدا الأحد و ستبلغ سرعة الرياح 120/كم بالساعة. تنصح السفارة بالاحتياط واتباع تعليمات السلطات المحلية لحين انتهاء العاصفة”.