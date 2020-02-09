المطرب العراقي ماجد المهندس يعتذر للجمهور الكويتي… فيديو

اعتذر المطرب العراقي، ماجد المهندس، من جمهوره الكويتي، أمس الجمعة، وذلك خلال مشاركته في حفلات “فبراير الكويت”.
ورصدت الكاميرات “المهندس” خلال الحفل، وهو يتجاهل طلبات بعض معجبيه في الحفل، بأداء بعض الأغنيات، ولكنه اعتذر منهم، بسبب وجود خلل فني في السماعة التي يضعها في أذنه، والتي يتواصل بها مع مخرج الحفل.
وفي تصريحات للصحفيين، أعرب ماجد المهندس عن سعادته بلقاء الجمهور والغناء للكويت.
وقال: “يسعدني دائما الغناء للكويت الحبيبة”.
البرنس #ماجد_المهندس يختتم ثاني حفلات #فبراير_الكويت٢٠٢٠ وسط تفاعل كبير من جمهور المهرجان#ماجد_المهندس_فبراير_الكويت 🇰🇼@majidalmohandis @FebrayerKuwait @ZainKuwait @KuwaitAirways @AtyabalS @ridedraewil@DropsKuwait @DeezerMENA pic.twitter.com/sJJy41p6Mm
— 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) February 7, 2020
وقال عن ألبومه الغنائي الجديد “قاضي الغرام”، إنه فضل طرحه على جزئين، موضحا “الألبوم على جزئين حتى يركز الجمهور ولا يتشتت”.
وأضاف أنه يحضر للجزء الثاني من ألبوم “شهد الحروف”، متمنيا أن ينال رضا الجمهور.