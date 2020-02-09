تسجيل الدخول
» » “جاكي شان” يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد لفيروس كورونا

“جاكي شان” يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد لفيروس كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 41 ثانيةآخر تحديث : منذ 41 ثانية
“جاكي شان” يعد بجائزة ضخمة لمخترع لقاح ضد لفيروس كورونا

وعد الممثل الصيني ،جاكي شان، بدفع مليون يوان (143 ألف دولار) للشخص الذي سيصنع اللقاح ضد فيروس كورونا.

ويرى الممثل أن هذا سيكون محفزا لتسريع ظهور الدواء، وأضاف أيضا إنه كان يتبرع بالمال لتوفير ملابس واقية وأقنعة طبية.

اقرأ أيضا…

وقال جاكي شان، “لا أريد أن أرى شوارع فارغة يجب أن تزدهر، كما لا أريد أن أرى أشخاصا حزانى يجب أن يتمتعوا بالحياة”.

يذكر أنه يتم اختبار عقار روسي الصنع “تريازافيرين”، وحسب بيانات المجلة الطبية “فيدميكوم” فإن الدواء فعال ضد 15 سلالة من فيروس الأنفلونزا.

ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 813 شخص في الصين وهذا الرقم يتجاوز في شهرين عدد الوفيات التي تسبب بها فيروس سارس.

وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370090

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.