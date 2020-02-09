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غوتيريش يدعو لإخراج السودان من قائمة الإرهاب ويناشد قادة الجنوب أن يتوافقوا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : منذ 51 ثانية
غوتيريش يدعو لإخراج السودان من قائمة الإرهاب ويناشد قادة الجنوب أن يتوافقوا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إلى إزالة اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة للدول الرعاية للإرهاب، مؤكدا كذلك على ضرورة توافق القادة في الجنوب لحل الأزمة.

وقال غوتيريش في كلمته أمام قمة قادة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، “حان الوقت لسحب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ودعم هذه البلاد لمواجهة ورفع التحديات القائمة أمامها”.

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وعن الأزمة في جنوب السودان، علق غوتيريش بأن “المرحلة الانتقالية سوف تنتهي مجددا في الأيام الثلاثة الآتية، وعلى القادة الاستماع لمعاناة الشعب وأن يتوافقوا لمرة أخيرة ليسود السلام في جنوب السودان”.

ومنذ 21 أغسطس/ آب الماضي، يشهد السودان، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعبي.

وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370099

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