مسيرة بالسويد رفضا لـ”صفقة” ترامب وطلبا لدعم العالم شارك فيها المئات من أبناء الجالية الفلسطينية وسويديون

السويد- الأناضول : شهدت مدينة أوبسالا السويدية، شمال العاصمة ستوكهولم، السبت، مسيرة احتجاجية رافضة للخطة الأمريكية المزعومة للسلام بمنطقة الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميًا بـ”صفقة القرن”.

وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من البيت الأبيض في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة “أرخبيل” تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها “في أجزاء من القدس الشرقية”، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.

وجابت مدينة أوبسالا مسيرة تضم المئات من أبناء الجالية الفلسطينية وسويديين، رافعين شعارات منددة بخطة ترامب، ومرددين هتافات تدعو المجتمع الدولي إلى رفضها والوقوف مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

ورفضت كل من جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول في مقدمتها تركيا هذه الخطة؛ لكونها “لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام”.

وقال رشيد الحاج جبو، مهاجر فلسطيني بالسويد، للأناضول: “جئنا اليوم نستنكر ونرفض صفقة ترامب، فلا أريد أن أبيع بيتي في صفد (شمالي إسرائيل) بخمسين مليار (دولار) أو أكثر من ذلك، بل أريد أن أرجع إليه يومًا، وهذه الصفقة هي في الحقيقة صفعة في وجوهنا، ولن نقبلها”.

ووعدد ترامب بضخ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار في الدولة الفلسطينية المستقبلية، حسب خطته، إضافة إلى توفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات.

وقالت منى الحاج، إحدى المحتجات، للأناضول: “هذه الصفقة فاشلة طالما أن هنالك طفل فلسطيني ينادي بأرضه”.

وتابعت: “نحن جميعًا ننتظر، ولو بعد ألف عام، اليوم الذي نعود فيه إلى أرضنا التي هُجرنا منها، ونناشد العالم الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني في محنته هذه”.

وشارك في المسيرة سويديون حملوا لافتات تدين الصفقة، وتناشد حكومتهم رفضها ومساعدة الشعب الفلسطيني.

وقال بارتيك يوهان، ناشط حقوقي سويدي، للأناضول: “يجب أن يعلم العالم بأن هذه الصفقة تقطع أوصال الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “على العالم كله رفض هذه الصفقة، فهذا اعتداء على مصير ومستقبل شعب أُحتلت أرضه”.

وشدد يوهان على أن “الانحياز الأمريكي لصالح إسرائيل لا يجب أن يكون على حساب الفلسطينيين”.