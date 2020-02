غوغل ستعلن عن “شيء مثير” في حفل إطلاق هاتف “سامسونغ غلاكسي إس 20”

أضفت شركة “غوغل” الأمريكية، المزيد إلى الإثارة، قبل حفل إعلان شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية عن هواتفها الجديدة، “غلاكسي إس 20″ وغلاكسي زد فليب” الجديد القابل للطي.

وغرد الحساب الرسمي لنظام تشغيل “أندرويد”، على موقع “تويتر”، أمس الجمعة، بتغريدة تضم كلمة “Galaxy” ويخرج من حرف “A” كلمة “Android”، بينما يخرج من حرف “N” في الكلمة الأخيرة كلمة “Galaxy”.

وقال الحساب مع التغريدة، إن “شيئا مثيرا” أصبح على مقربة من الظهور، خلال حفل “Unpacked”، وهو الذي تعلن “سامسونغ” فيه عن أحدث هواتفها الذكية.

ويتكهن موقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن شركة “غوغل” تريد إظهار واجهة أندرويد المحسنة للهواتف القابلة للطي “غلاكسي زد فليب”.

Something exciting is just around the corner. See you at Unpacked, @SamsungMobile: https://t.co/FU3iJCnf77 pic.twitter.com/M9pGlfRQ26