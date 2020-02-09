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ترامب يواجه موجة سخرية جديدة بعد نشر صورة “غريبة” لنفسه… صور

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 12 ثانيةآخر تحديث : منذ 12 ثانية
ترامب يواجه موجة سخرية جديدة بعد نشر صورة “غريبة” لنفسه… صور

أدى قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنشر صورة لنفسه على تويتر، التي ادعى أنها “أخبار مزيفة” وخضعت للتعديل والتحرير، إلى موجة سخرية من قبل المستخدمين.

ونشر ترامب، يوم أمس السبت، صورة بالأبيض والأسود وعلق عليها “المزيد من الأخبار المزيفة، من الواضح أنه تم تعديل الصورة، لكن الرياح كانت قوية وتسريحة الشعر تبدو جيدة؟ يفعلون أي شيء للإذلال!”.

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وأثارت التغريدة تعليقات مختلفة من قبل المستخدمين الذين نشروا نسخ عديدة من صورة ترامب الغريبة.

وكتب أحدهم، “ألم يقع جاستن ترودو (رئيس وزراء كندا) في مشكلة بعد نشر هذه الصورة؟”.

ونشر وليام مانينغ صورة ترامب كإعلان لمكياج لوريال مكتوب عليها “لأنك تستحقه”.

ونشر ستيوارت، صورة بالأبيض والأسود وعلق عليها، “كيم جونغ أون: سأضع هذا المصور أمام فرقة إطلاق النار”.

وكتبت فيليلا: “ربما خلقت بلون كهذا أو ربما هذه ميبيلين (ماركة مكياج)”.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370114

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