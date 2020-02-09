تسجيل الدخول
» » تفكيك شبكة تبثّ أخباراً كاذبة عن “كورونا” في المجر

تفكيك شبكة تبثّ أخباراً كاذبة عن “كورونا” في المجر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
تفكيك شبكة تبثّ أخباراً كاذبة عن “كورونا” في المجر

كل الوطن – أ.ف.ب

أعلنت الشرطة المجرية السبت أنّها فكّكت شبكة مواقع إلكترونية احتيالية تبثّ أخباراً كاذبة عن إصابة مواطنين مجريين بفيروس كورونا المستجدّ ووفاة بعضهم من جراء هذا الوباء وذلك بقصد جذب أعداد كبيرة من المتصفّحين وبالتالي كسب المال.

وقالت الشرطة في بيان على موقعها الإلكتروني إنّها أوقفت زوجين يشتبه في أنّهما “أدارا العشرات من المواقع الإخبارية المزوّرة والصفحات على فيسبوك لنشر أخبار كاذبة”، ونشرت صورة لأحد هذه المواقع تتضمن خبراً عنوانه “وفاة مجرية عمرها 37 عاماً في بودابست من جراء فيروس كورونا على الأرجح”.

اقرأ أيضا…

وبحسب البيان فإنّ تفكيك الشبكة تمّ الجمعة عبر عمليات دهم عدّة وتخلّلها ضبط عدد من أجهزة الكمبيوتر.

يذكر أنه حتى الساعة لم تسجّل في المجر أيّ إصابة بفيروس كورونا المستجدّ.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370117

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.