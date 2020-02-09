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بعد انتشار «مقطع الموسيقى».. مصادر «عاجل» تكشف كواليس إغلاق مطعم جدة

كل الوطن- فريق التحرير
أخبار المناطق
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
بعد انتشار «مقطع الموسيقى».. مصادر «عاجل» تكشف كواليس إغلاق مطعم جدة

كل الوطن- متابعات: كشفت مصادر «عاجل» تفاصيل إغلاق مطعم ومقهى تصدر عنه أصوات الموسيقى داخل حي سكني في جدة، وإحالة مالكه إلى الجهات المختصة.

وقالت مصادر «عاجل» إن مواطنًا نشر مقطع فيديو وثق فيه أصوات الموسيقى العالية التي تصدر من المطعم الكائن في حي الشرفية بمدينة جدة، مشيرةً إلى أن المحل الذي أغلق نشاطه هو مقهى مصرح له بالنشاط، إلا أن رفع صوت الموسيقى الذي أزعج الجيران، هو السبب وراء صدور قرار بإغلاقه.

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وانتشر مقطع فيديو صوَّره مواطن قريب من المطعم، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أكد فيه أن أصوات الموسيقى سببت لهم إزعاجًا.

وعقب انتشار المقطع، وجَّه أمير المنطقة، الشرطة بإغلاقه، وإحالة مالكه إلى الجهات المختصة لتطبيق الأنظمة والتعليمات.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370123

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