ملكة الظلام تثير ضجة على مواقع التواصل

كل الوطن- منوعات : أثارت صورة لفتاة سمراء ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شدة جمالها بالرغم من سمارها الشديد، حسبما قال متابعوها على صفحتها الرسمية علي إنستجرام والذين وصلوا إلى نصف مليون متابع.