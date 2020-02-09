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هبوط اضطراري لطائرة في مطار الكويت بسبب خلل فني

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 54 ثانيةآخر تحديث : منذ 54 ثانية
هبوط اضطراري لطائرة في مطار الكويت بسبب خلل فني

كل الوطن – واس

أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية هبوط طائرة ركاب تابعة لإحدى شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي اضطراريًا بعدما تلقت بلاغاً من قائدها يفيد بحاجته لذلك بسبب وجود خلل فني في الطائرة.

وقال الطيران المدني في بيان صحفي اليوم بثته وكالة الأنباء الكويتية إن برج المراقبة تلقى بلاغاً من قائد الطائرة في تمام الساعة 12:07 ظهراً يفيد بحاجته إلى الهبوط اضطرارياً.

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وأوضحت أنه تم التعامل مع البلاغ وفق إجراءات الأمن والسلامة المتبعة في هذا الشأن ،مبينة أن الطائرة هبطت بسلام في مطار الكويت الدولي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370136

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