مصادرة ديك بسبب شكوى دبلوماسية تثير جدلا في الجزائر

تناولت مواقع التواصل الاجتماعي واقعة “مصادرة سردوك (ديك)” في أحد أحياء العاصمة الجزائرية، عقب شكوى تقدمت بها دبلوماسية في سفارة إيطاليا لدى الجزائر.

ونشر نشطاء مقطع فيديو استهجن فيه صاحب الديك قيام عناصر الشرطة بمصادرة الديك، مطالبا بإرجاعه حيث ترك “دجاجة و7 صيصان”.

وذكر صاحب الديك أن الدبلوماسية الإيطالية اشتكت من تعرضها إلى إزعاج متكرر من صياح الديك، فقررت رفع شكوى ضده دون سابق إنذار.

وأطلق جزائريون متضامنون مع صاحب الديك هاشتاغات مثل “#الحرية للسردوك”، و”#أطلقوا الديك”، وذكرت بعض المواقع أن عناصر الشرطة أبلغوا صاحبه بعدم معرفتهم بوجهة ديكه ومكان وجوده حاليا.

عائلة السردوك المُختطف 😢

ما عندكمش ضمير أنتم ؟!#الحرية_للسردوكpic.twitter.com/ezV0Mjxs5Q — أبوبكر مأمون (@Bkrmn3) February 8, 2020

اعتقال ديك في الجزائر بعد شكوى دبلوماسية إيطالية اتهمته بإزعاجها!

#الحرية_للسردوكhttps://t.co/7s45OaWgxqpic.twitter.com/eYxQkPpSeb — نجمة Nadjma (@nadjmanews) February 9, 2020

فرقة من الشرطة “تعتقل” ديك بالابيار بطلب من ديبلوماسية إيطالية حسب صاحب الديك

Une brigade de police se déplace à la demande d’une diplomate italienne pour saisir le coq de ce monsieur

🐓#Bring_back_the_roosterpic.twitter.com/fbYHp0XKCh — Khaled Drareni (@khaleddrareni) February 8, 2020