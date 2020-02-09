د. عبدالمجيد الجلاَّل: غطرسة أمريكية مرفوضة !

لم تكتف الإدارة الأمريكية في خطتها المزعومة لسلام الشرق الأوسط ، المعروفة باسم صفقة القرن ، بإعطاء إسرائيل كل ما تريده لتعزيز نفوذ الأخيرة ، وهيمنتها على الشعب الفلسطيني ، من السيطرة الأمنية على أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية من غور الأردن حتى البحر المتوسط، واعتراف بشرعية المستوطنات الإسرائيلية، وبالقدس عاصمة موحدة لإسرائيل، ومنع حق العودة ، إلى فرض دولة فلسطينية ، مقطعة الأوصال ، لا سيادة حقيقية عليها ، في صورة أرخبيل تربط بين أوصاله جسور وأنفاق!

بل إنَّها ، تُحمَّل الشعب الفلسطيني مسؤولية عدم الموافقة على خطتها ، ويدعي صهر ترامب ومستشاره لشؤون الشرق الأوسط ، وعراب صفقة القرن جاريد كوشنر بأنَّ الفلسطينيين تعودوا على هدر فرص السلام المقدمة لهم ، ويتهمهم بعدم العقلانية ، وبفشلهم في عقد صفقات السلام ، بل وصل الأمر ، إلى تهديد الفلسطينيين بأنهم إذا لم يوافقوا على إملاءات الإدارة الأمريكية ، فينبغي على إسرائيل ألا تجازف بالاعتراف بدولة لهم ، وسيواجهون صعوبة كبيرة أمام المجتمع الدولي ، بادعائهم أنهم ضحايا هذه الخطة .

والحقيقة أنَّ الغطرسة الأمريكية هذه لم يسبق لها مثيل ، إذ مع كل الهبات الأمريكية المجانية لإسرائيل ، يطالب كوشنر بكل وقاحة ، موافقة الفلسطينيين على وثيقة استسلام مكتملة الأركان ، تنسف كل القرارات الأممية ، ذات الصلة ، خاصة القرار الدولي 242 الذي يُلزم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ، بما فيها القدس الشرقية ، وينسف كذلك حل الدولتين ، والمبادرة العربية للسلام المطروحة منذ عام 2002 .

ومن ، ثمَّ ، فالخطة الأمريكية ليست ، كما يدعي كوشنر ، صفقة سلام، وإنما هي صفقة إملاءات ، تتجاوز كل المرجعيات الدولية المتفق عليها ، وهذا ، أمرٌ مرفوض فلسطينيا وعربياً وإسلامياً.

من المهم جداً ، في هذه المرحلة الصعبة ، إنجاز صحوة فلسطينية ، تقلب الطاولة على الانقسام ، والتشرذم ، وتُعيد بناء المشروع الوطني الفلسطيني ، بأهدافه ، وغاياته ، من أجل ، مواجهة التصعيد الإسرائيلي ، الجاري حالياً ، عبر عمليات القضم التدريجي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وممارسة أبشع الانتهاكات والاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين ، الناتجة عن المناخات التي هيأتها الخطة الأمريكية المشؤومة.

على السلطة الفلسطينية ضرورة الالتزام بقطع العلاقات الأمنية مع إسرائيل، والتحرك صوب المجتمع الدولي لفضح الخطة الأمريكية ، والسياسات الأمريكية المنحازة لإسرائيل ، والمُعادية للفلسطينيين ، وسيكون معها ، كل العرب والمسلمين، الذين أصدروا بيانات واضحة برفض صفقة القرن ، وعدم التعاطي معها ، كونها مشروعا قائماً على أنقاض المرجعيات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية !

وختاماً نقول للفلسطينيين ، إنما النصر صبر ساعة !!