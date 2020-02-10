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الرئاسة الفلسطينية ترد على كلام نتنياهو عن “خرائط الضم”

كل الوطن - فريق التحرير
2020-02-10T00:11:37+03:00
2020-02-10T01:13:11+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
الرئاسة الفلسطينية ترد على كلام نتنياهو عن “خرائط الضم”

ردت الرئاسة الفلسطينية على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شروع حكومته في رسم الخرائط الخاصة بضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، تعقيبا على الخطاب الذي تحدث فيه نتنياهو عن الخرائط الخاصة بضم الأراضي المخصصة إلى إسرائيل بموجب خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”: “الخارطة التي نعرفها هي خارطة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ولن نتعامل مع خرائط غيرها”.

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وشدد أبو ردينة، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، على أن خارطة دولة فلسطين هي الخارطة التي يعترف بها العالم وفقا لقرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن هذه هي الخارطة الوحيدة التي من شأنها تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، فيما تعني أية خرائط أخرى استمرار الاحتلال ولا يمكن القبول بها.

وسبق أن رفضت السلطة الفلسطينية قطعيا “صفقة القرن” التي نشرها البيت الأبيض أواخر يناير الماضي، وهي تعترف بمدينة القدس “عاصمة غير منقسمة لدولة إسرائيل” وتقضي بفرض تل أبيب سيادتها على غور الأردن وجميع المستوطنات العبرية في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر: وفا

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=370170

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